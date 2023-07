POL-HSK: Wiegeaktion für Wohnwagen und Wohnmobile

Hochsauerlandkreis (ots) - Kriminalhauptkommissar Oliver Milhoff vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention / Opferschutz bietet in den kommenden Wochen vier Telefonsprechstunden an. Der Präventionsexperte für Taschen- und Trickdiebstahl und Betrügereien an der Haustür, per Telefon, per Mail oder per Internet steht kostenlos für Fragen der Bürgerinnen und ...

