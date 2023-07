POL-HSK: Unfallverursacher gesucht

Marsberg/Arnsberg (ots) - Marsberg: Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Paulinenstraße ein. Hier entwendeten sie diverse Gegenstände. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711. Arnsberg: Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen wurde in der Rumbecker Straße in eine Metzgerei eingebrochen. Hier wurden diverse Gegenstände entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die ...

