Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Telefonberatung vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention

Opferschutz

Hochsauerlandkreis (ots)

Kriminalhauptkommissar Oliver Milhoff vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention / Opferschutz bietet in den kommenden Wochen vier Telefonsprechstunden an. Der Präventionsexperte für Taschen- und Trickdiebstahl und Betrügereien an der Haustür, per Telefon, per Mail oder per Internet steht kostenlos für Fragen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung.

18.07.2023:

10.00 - 12.00 h & 14.00 - 15.30 h

20.07.2023:

10.00 - 12.00 h & 14.00 - 15.30 h

Bürgerinnen und Bürger, die eine Beratung wünschen oder Fragen haben, können sich unverbindlich unter der 0291 - 90877 - 20 mit Kriminalhauptkommissar Oliver Milhoff in Verbindung setzen.

