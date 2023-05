Polizei Münster

POL-MS: A 1 - Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Die Polizei ist nach einem Unfall mit einer lebensgefährlich und einer schwerst verletzten Person auf der Autobahn 1 bei Ascheberg am Samstagabend (13.5., 21:02 Uhr) auf der Suche nach Zeugen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der mit zwei Personen besetzte Range Rover Evoque in Richtung Dortmund unterwegs. Laut erster Zeugenaussage vor Ort waren zeitgleich ein bis zwei Fahrzeuge auffällig drängelnd hinter dem Wagen auf der Autobahn unterwegs. Eventuell ist der Range Rover unmittelbar vor dem Unfall von einem der unbekannten Pkw am linken Heckbereich touchiert worden und in Folge dessen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Im weiteren Verlauf kollidierte der Wagen mit einem Baum. Das Paar wurde in dem Range Rover eingeklemmt. Der 59-jährige Fahrer aus Bergheim war nicht ansprechbar und lebensgefährlich verletzt, seine Partnerin schwerst. Rettungskräfte befreiten beide Personen aus dem Wrack und brachten sie in Krankenhäuser. Die Richtungsfahrbahn Dortmund war bis etwa 3:40 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden möglichen unbekannten Pkw oder weiteren Hinweisen zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.

