POL-MS: Technische Veränderungen am Pkw - Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Münster (ots)

Polizisten haben am Donnerstagvormittag (4.5.) an der Weseler Straße einen 43-jährigen Autofahrer kontrolliert, der ohne Führerschein unterwegs war. Die Beamten stoppten den Mann, da an seinem Fahrzeug technische Veränderungen vorgenommen wurden. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 43-Jährige seinen Führerschein aufgrund einer vorangegangenen Verkehrsunfallflucht Anfang diesen Jahres verloren hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

