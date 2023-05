Polizei Münster

POL-MS: Geschwindigkeitsüberschreitung auf der B54 - VW mit 203 km/h gemessen

Münster (ots)

Am Montagabend (8.5., 19:57 Uhr) hat ein Enforcement Trailer der Polizei Münster bei einer Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 54 einen Volkswagen Golf mit 203 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen. Das Fahrzeug mit Burgsteinfurter Kennzeichen war in Höhe des Autobahnkreuzes Münster-Nord in Fahrtrichtung Steinfurt unterwegs.

Den Fahrer erwartet nun eine Geldbuße in Höhe von 1400 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von drei Monaten.

