POL-MS: Im Alter sicher leben - Vortrag zum Thema Kriminalprävention

Münster (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag (7.5., ca. 20 Uhr) auf Montag (8.5., ca. 6:30 Uhr) in Gremmendorf 15 Fahrzeuge aufgebrochen. Die Diebe schlugen die Seitenscheiben der geparkten Pkw ein und durchsuchten allesamt nach Wertvollem. In drei Fahrzeugen fanden die Täter Gegenstände, wie einen geringen Bargeldbetrag, zwei EC-Karten sowie ...

