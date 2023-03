Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN/ Rheinhausen Wohnungseinbruch -Zeugen gesucht

Am Mittwoch, den 22.03.23 gegen 14:30Uhr, wurde in Oberhausen in der Schulstraße ein versuchter Einbruch durch einen Zeugen bemerkt. Drei männliche Personen hielten sich zunächst vor der Hauseingangstür des Zweifamilienhauses auf und begaben sich sodann zur hölzernen Wohnungstür, wo versucht wurde, diese aufzuhebeln. Als der Zeuge die Personen ansprach, entfernten sie sich.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: 20-25 Jahre alt, 170-180 cm groß, schwarze Haare, arabisches Erscheinungsbild, dunkle Kleidung, kräftiger Körperbau, eine Person mit Bart.

Hinweise nimmt die Polizei Emmendingen, Tel. 07641/582 0 entgegen.

