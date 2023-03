Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zeugensuche nach Verkehrsunfall zwischen Auto- und Radfahrer im Weilweg

Freiburg (ots)

In Weil am Rhein im Weilweg kam es am Mittwochmittag, 22.03.2023, gegen 16:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und Radfahrer. Die Polizei sucht Zeugen! Ein 55-jähriger Fahrradfahrer war dem Auto aufgefahren. Der Autofahrer soll unvermittelt angehalten haben, nachdem er vom Fahrradfahrer zurechtgewiesen worden war. Der Radfahrer stürzte in der Folge. Nach einem verbalen Disput fuhr der Autofahrer davon. Der 62 Jahre alte Autofahrer meldete sich später bei der Polizei. Das Polizeirevier Weil am Rhein bittet Zeugen, insbesondere eine fahrradfahrende Frau mit einem Kind, sich zu melden (Kontakt 07621 9797-0).

