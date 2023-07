Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Jugendliche flüchten nach Zusammenstoß - Zeugen gesucht

Bestwig (ots)

Am Dienstag der letzten Woche wurde gegen 17:05 Uhr ein abgestellter Pkw auf der Straße "Am Bähnchen" beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Gruppe Jugendlicher mit Fahrrädern unterwegs. Mindestens ein Radfahrer kollidierte mit dem abgestellten Fahrzeug. Es entstand Sachschaden. Die Jugendlichen setzten ihre Fahrt in Richtung L743 fort. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen "Unerlaubten Entfernens vom Unfallort". Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

