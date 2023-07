POL-HSK: Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Arnsberg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag eskalierte eine Streitigkeit innerhalb einer größeren Personengruppe. Gegen 02:45 Uhr hielten sich mehrere Personen auf einem Parkplatz in der Nähe der Marktstraße in Hüsten auf. Es kam zunächst zwischen einigen Männern zu Streitigkeiten, welche in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Nach bisherigen Erkenntnissen soll gegen einen 31jährigen Mann ...

