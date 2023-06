Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Exhibitionist zeigt sich jungen Mädchen am Fahrradweg "Forster Damm"

Holzminden (ots)

Am Montag, 19.06.2023 gegen 16.45h hielten sich drei junge Mädchen im Alter von 13-14 Jahren unweit des Radwegs "Forster Damm" zwischen Holzminden und Forst auf. Hierbei fällt den Mädchen eine männliche Person auf, die sich denen in schamverletzender Weise zeigt. Der Mann hatte mit seinem Fahrrad dort schon einige Minuten verweilt. Als die Mädchen dann zu dem Mann geschaut haben, stellten sie fest, dass er sich seine Radlerhose runtergezogen hatte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Daraufhin zog der Mann sich wieder an, stieg auf sein Rad und verließ den Tatort. Die Mädchen können den Mann folgendermaßen beschreiben: Ca. 40 Jahre alt, schwarzes Fahrradtrikot mit neongelben Applikationen, schwarze Radlerhose, dunkler Helm, helle Haare. Er benutzte ein Herrenrad mit hellblauer Trinkflasche. Wer Hinweise zu dem Fahrradfahrer geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Holzminden unter 05531-958-0 in Verbindung zu setzen.

