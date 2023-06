Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Suchmaßnahmen nach einem vermissten 94-Jährigen in Hamelspringe beendet

Bad Münder / Hamelspringe (ots)

Am 20.06.2023, wurde gegen 08:15 Uhr, ein 94-jähriger Mann aus Hamelspringe, welcher an Demenz leide, vermisst gemeldet. Letztmalig wurde der Vermisste am Abend zuvor an seiner Wohnanschrift gesehen. Um den Mann zu finden wurden intensive Suchmaßnahmen durchgeführt. So wurde unter anderem weiträumig das Gebiet um seine Wohnanschrift mit einem Polizeihubschrauber abgeflogen. Gegen 11:15 Uhr konnte der Vermisste wohlbehalten in einem Linienbus angetroffen werden.

