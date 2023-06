Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Mutwillige Zerstörung von Arbeitsgeräten am Baggersee, Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000,- Euro entstanden.

Bild-Infos

Download

Holzminden (ots)

In der Zeit von Sonntag, 11.06.2023 bis Donnerstag, 15.06.2023 kam es auf einem Betriebsgelände am Baggersee Im Niederen Felde in Holzminden zu erheblichen Sachbeschädigungen. Der/die noch unbekannten Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu dem Firmengelände und verursachten erhebliche Sachschäden an einem Bagger und einem Radlader. Der/die Täter warfen die Scheiben mit Steinen ein, nach Angaben des Geschädigten dürften dadurch Schäden in Höhe von mindestens 10.000,- Euro entstanden sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Holzminden unter 05531-958-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell