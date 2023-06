Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Täter erbeuten Bargeld und anschließend suchen falsche Polizeibeamte die Geschädigte erneut auf

Bodenwerder (ots)

Bereits am 07.06.2023 klingelten zwei Männer in der Brückenstraße in Bodenwerder an der Haustür einer älteren Dame und gaben sich als Dachdecker aus. Nachdem die beiden Männer von einem offensichtlichen Schaden am Dach des Hauses sprachen, boten sie an diesen Schaden gegen Vorkasse reparieren zu können. Hierdurch erlangten die beiden Tatverdächtigen einen dreistelligen Geldbetrag. Anschließend verließen die Tatverdächtigen das Haus und kehrten nicht zurück. Weswegen die Dame eine Strafanzeige erstattet.

Zur Beschreibung der Personen kann gesagt werden, dass der eine Tatverdächtige ca. 1,70m groß und schlank war. Er hatte schwarze Haare. Der zweite Tatverdächtige war ca. 1,80m groß und schlank. Dieser hatte blonde Haare. Beide trugen schwarze Arbeitskleidung (schwarze Oberteile und schwarze Hosen).

Am 15.06.2023 stellt die Dame morgens fest, dass darüber hinaus noch weiteres Bargeld weggekommen sei. Kurz darauf habe es erneut an der Tür geklingelt. Zwei Personen hätten sich als Polizeibeamte vorgestellt und mitgeteilt, dass man die Täter gefunden habe und sie ihr Geld nach einer Gegenüberstellung zurückbekommen würde. Da man Geld und viel Schmuck gefunden habe, hätten die Männer gebeten, sich den Tatort nochmal genau ansehen zu dürfen. Beide Männer hätten daraufhin die Wohnung betreten und nochmal explizit nach weiterem Bargeld und Schmuck gefragt. Einer der Männer habe die ganze Zeit Gummihandschuhe getragen und sich zielgerichtet in der Wohnung bewegt. Nach einer Aufforderung nichts über das Gespräch weiterzusagen, hätten die Männer die Wohnung verlassen.

Der eine Mann sei ca. zwischen 50 und 55 Jahre alt gewesen. Er habe dunkle kurze Haare und keinen Bart gehabt. Er habe eine Brille mit leicht getönten Gläsern getragen und beige-braune, eher dunklere Kleidung getragen. Er habe die ganze Zeit transparente Gummihandschuhe getragen und eine Art Ringbuch bei sich gehabt. Der andere Mann sei ca. 30 Jahre alt gewesen und habe dunkelblonde Haare, keinen Bart und keine Brille gehabt. Dieser Mann habe sich auffällig unruhig verhalten.

Da der Dame nach dem Besuch der angeblichen Polizeibeamten Zweifel aufkamen, sucht sie noch am 15.06. persönlich die Polizeistation in Bodenwerder auf und gibt den erneuten Betrugsversuch zur Anzeige.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die verdächtige Personen am 07.06. und am 15.06. im Bereich der Brückenstraße und Sahlfeldstraße in Bodenwerder gesehen haben, sich bei der Polizeistation Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533/974950 zu melden.

Lassen Sie keine unbekannten Menschen in Ihre Wohnung! Seien Sie skeptisch und hinterfragen Sie die Personen an Ihrer Haustür! Ziehen Sie Angehörige oder Nachbarn hinzu! Rufen Sie im Zweifel bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle an! Die Polizei fragt nicht nach Ihren Wertsachen!

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell