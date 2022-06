Ehlenz (ots) - In der Nacht auf den 23.06.22 wurde in der Heilenbacher Straße in Ehlenz ein grauer PKW Audi A2 entwendet. Bislang gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06561-96850). Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: 06561/9685-0 pibitburg.dgl@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg Besuchen Sie uns auf Twitter: #BitBürgerpolizei ...

mehr