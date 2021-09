Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn - 39-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Bockhorn (ots)

Am heutigen Morgen befuhr ein 39-jähriger Bockhorner in den frühen Morgenstunden mit seinem Motorrad die Grabsteder Straße in Richtung B437. Bei Überqueren der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 20-jährigen Pkw-Fahrerin aus Südbrokmerland. Nach dem Zusammenstoß stürzte der Kradfahrer auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell