Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Friedrich-Paffrath-Straße kam es am Freitag, den 10.09.2021, gegen 12:00 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen zwei gleichzeitig ausparkenden Pkw; beteiligt waren ein roter Pkw Daimler und einem silberner Pkw Audi. Der Fahrzeugführer des silbernen Audis verließ den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. An dem Daimler entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000,00 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

