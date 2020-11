Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verunglückter Radfahrer - Polizei sucht Unfallzeugen

Neuss-NorfNeuss-Norf (ots)

An der Anschrift "Am Golfplatz" kamen am Donnerstag (12.11.), gegen 16:45 Uhr, Polizei und Rettungskräfte zum Einsatz. Ein 52-jähriger Neusser war augenscheinlich mit seinem Fahrrad gestürzt und hatte sich verletzt. Ein Krankenwagen brachte den Radfahrer zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Da der Betroffene bislang keine Angaben zum genauen Unfallhergang machen konnte, sucht das ermittelnde Verkehrskommissariat der Polizei nach möglichen Zeugen des Geschehens und bittet diese um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 02131 300-0.

