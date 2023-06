POL-HM: Drohne überfliegt nachts mehrere Grundstücke in Hessisch Oldendorf

Bodenwerder (ots) - Bereits am 07.06.2023 klingelten zwei Männer in der Brückenstraße in Bodenwerder an der Haustür einer älteren Dame und gaben sich als Dachdecker aus. Nachdem die beiden Männer von einem offensichtlichen Schaden am Dach des Hauses sprachen, boten sie an diesen Schaden gegen Vorkasse ...

mehr