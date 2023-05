Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Nordende - BMW mit über 100 km/h gemessen

Bad Segeberg (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Elmshorn hat in der vergangenen Nacht im Sandweg in Klein Nordende einen BMW mit vorwerfbaren 107 km/h in Höhe des Utweges gemessen.

Um 00:40 Uhr stoppten die Beamten den 21-Jährigen aus Elmshorn in seinem Coupe.

Der junge Fahrer und seine Fahrweise war den Einsatzkräften nicht unbekannt.

Es besteht bereits der Vorwurf des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, das sich der 21-Jährige am Abend des 27.04.2023 mit einem 20-jährigen Mercedes-Fahrer in der Geschwister-Scholl-Straße in Elmshorn geliefert haben soll.

Zivilbeamten war damals die Fahrweise der beiden Pkw mit aufheulenden Motoren und deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen, woraufhin die Polizisten kurz darauf die beiden Männer im Steindammparkdeck kontrollierten.

Näheres ist der diesbezüglichen Pressemitteilung vom 28.04.2023 zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5497207

Neben dem Strafverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens erwarten den Elmshorner für den Geschwindigkeitsverstoß 560 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister und mindestens zwei Monate Fahrverbot.

