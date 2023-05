POL-SE: Pinneberg - Suzuki auf Parkplatz angefahren

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht (16.05.2023) ist es in der Altonaer Chaussee in Höhe des Parksees zum Einbruch in ein Restaurant gekommen. Nach Auswertung einer Videoaufzeichnung drangen eine Frau und ein Mann gegen 02:30 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein und entfernten sich ohne Diebesgut vor Eintreffen der ersten Streifenwagen. Der Mann war zwischen 20 und 30 Jahre alt, normal gebaut und mit einem ...

mehr