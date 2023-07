Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Meschede (ots)

Am Montag kam es gegen 17:25 Uhr zu einem Polizeieinsatz auf der Le-Puy-Straße in Meschede. Eine Gruppe Jugendlicher zwischen 14 und 18 Jahren geriet in eine Rangelei, wobei nach bisherigen Erkenntnissen durch eine Person Pfefferspray eingesetzt worden ist. Die Polizei war mit mehreren Fahrzeugen am Ort. Die Situation konnte beruhigt werden. Aktuell wird gegen einen 14-Jährigen aus Meschede wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die Kriminalpolizei übernimmt die weitere Bearbeitung des Falls.

