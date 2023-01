Offenburg (ots) - Unbekannte sind im Verlauf der vergangenen Woche in ein Haus in der Eckbergstraße eingebrochen. In dem Gebäude durchsuchten die ungebetenen Besucher mehrere Räume und Schränke und suchten anschließend mit erbeutetem Schmuck das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen. /ya Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: ...

