LPI-J: Radfahrer gestürzt

Weimar (ots) - Am 28.11.2022 gegen 06:00 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw Skoda die B 7 aus Rödigsdorf kommend in Richtung Umpferstedt. Ca. 300 Meter vor dem Ortseingang Schwabsdorf überquerte ein Fuchs die Fahrbahn. Trotz Gefahrenbremsung konnte die Frau eine Kollision nicht verhindern. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Für Meister Reineke endete der Zusammenstoß tödlich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

