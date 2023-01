POL-OG: Rheinmünster, Flughafen - Videoaufzeichnung überführt Dieb

Baden-Baden (ots) - Nach einer handfesten Auseinandersetzung am 2.1.2023, die sich zwischen einer 40 Jahre alten Frau und einer 44-Jährigen zur Mittagszeit am Augustaplatz zugetragen haben soll, ist die Mittvierzigerin im Verlauf des Sonntags an der Folge einer Kopfverletzung gestorben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll es zwischen den beiden zunächst zu einem verbalen Disput gekommen sein, in Folge dessen die ...

