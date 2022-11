POL-EL: Samern - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Meppen (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 27. Oktober, 18:00 Uhr, und dem 01. November, 18:30 Uhr, kam es in Meppen an der "Lathener Straße" zu einem Einbruch. Die bislang unbekannte Täterschaft beschädigte hierbei einen Zaun und gelangte anschließend in eine Fahrzeughalle. Beute machte die Täterschaft hierbei nicht, verursachte jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

