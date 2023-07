Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahndern gelingt Schlag gegen die Drogenszene - Festnahme

Schmallenberg (ots)

Am Freitag gelang Zivilfahndern ein Zugriff wegen des Verdachts von unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln. Gegen 18:00 Uhr wurde eine Wohnung in Bad Fredeburg durchsucht. Ein 27jähriger Mann aus Schmallenberg wurde als mutmaßlicher Dealer vorläufig festgenommen. Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen konnte die Polizei neben Drogen noch weitere Beweismittel sicherstellen. Weiterhin wurden einige gefährliche Gegenstände aufgefunden, welche im weiteren Verfahren noch waffenrechtlich untersucht werden. Die zuständigen Drogenfahnder der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen. Der 27-Jährige wurde noch am Wochenende einem Haftrichter vorgeführt. Untersuchungshaft wurde angeordnet.

