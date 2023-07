Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Frau bei Spaziergang durch fremden Hund verletzt

Brilon (ots)

Am Samstag wurde eine 67jährige Frau aus Brilon durch einen Hund angefallen und dabei schwer verletzt. Die geschädigte Fußgängerin befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf einem Spazierweg angrenzend an die Straße "Schützenring" in Scharfenberg. Sie ging dort gegen 10:30 Uhr in Richtung der Bundesstraße 516. Ein entgegenkommender bislang unbekannter Mann führte einen nicht angeleinten größeren schwarzen Hund mit sich, welcher sie nach bisherigen Erkenntnissen angegriffen und schwer verletzt hat. Die Frau wurde durch zwei ebenfalls unbekannte Ersthelferinnen betreut und nach Hause gebracht. Es gibt Hinweise, dass sich der Hundehalter mit einem Geländewagen der Marke Suzuki von der Örtlichkeit entfernt hat. Die Ersthelferinnen sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

