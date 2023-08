POL-KN: (Rottweil) Vandalismus im Bereich des Spielplatzes am Stadtgraben- Zeugen gesucht (05./06.08.2023)

Sulz am Neckar (ots) - Rund 1.500 Euro Schaden hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht auf der Kreisstraße 5512 zwischen Glatt und Sulz am Samstagnachmittag verursacht. Gegen 15.45 Uhr fuhr eine 47-Jähriger mit einem Skoda Octavia auf der K 5512 von Glatt in Richtung Sulz. In einer Kurve kam dem Mann ein ...

mehr