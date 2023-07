Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Deichbrand 2023 - Polizeiliche Einsätze halten sich weiter in Grenzen - Stimmung ist trotz durchwachsenem Wetter durchweg gut

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Wanhöden. Am heutigen Samstag war das Wetter durchgehend wechselhaft. Dies änderte jedoch nichts an der Stimmung der Festival-Besuchenden.

Für ein derartiges Großereignis hält sich das polizeiliche Einsatzaufkommen sehr in Grenzen. Bisher wurden ca. 50 Straftaten aufgenommen, was einen Rückgang zum Vorjahr darstellt. Hierbei handelte es sich wie in den Vortagen um festivaltypische Straftaten wie Erschleichen von Leistungen (Versuche ohne Bändchen auf das Gelände zu kommen), einfache Körperverletzungen oder Diebstählen von Handys oder Geldbörsen. Einige Personen erhielten wieder Platzverweise und mussten das Festival-Gelände verlassen.

Nach Öffnung des Infields wiederholte sich das selbe Szenario wie am Vortag. Der erste Act, Alexander Marcus, sorgte für beste Stimmung vor zehntausenden, friedlich feiernden Menschen.

Wir wünschen uns selbstverständlich weiterhin einen solchen, polizeilichen Verlauf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell