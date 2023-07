Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Deichbrand 2023 - Vollsperrung auf der BAB27 sorgt für erhebliche Verkehrsbehinderungen - bisher nur wenig Straftaten festgestellt - bis zum Abend fast alle Besucher auf dem Gelände

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Wanhöden. Der zweite Anreisetag beim diesjährigen Deichbrand-Festival war zum größten Teil geprägt von der sehr schwierigen Verkehrssituation auf der BAB27 nach einem Unfall mit LKW Brand in der Nacht zuvor. Seit der Nacht musste die BAB in Richtung Cuxhaven ab der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde in Fahrtrichtung Cuxhaven voll gesperrt werden.

Dadurch kam es auf der BAB, der Landesstraße 135, der Stadt Bremerhaven und auf allen umliegenden Straßenabschnitten zu erheblichen Staus und Wartezeiten. Nachdem in den Nachmittagsstunden die Bergung der Fahrzeuge beendet werden konnte, entzerrte sich der Verkehr langsam. Es kann im Rahmen der Anreise jedoch weiterhin zu leichten Verzögerungen kommen.

Bisher stellten die Einsatzkräfte erfreulicherweise nur sehr vereinzelt Straftaten wie Erschleichen von Leistungen oder Sachbeschädigungen fest.

Nach Angaben des Veranstalters waren bis zum frühen Abend (Stand 19:00 Uhr) trotz der Probleme bei der Anreise fast alle Besucher auf dem Gelände angekommen, sodass am morgigen Freitag nur noch mit wenig Fahrzeugverkehr zu rechnen sein wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell