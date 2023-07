Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach mehreren Einbrüchen in Kellerräume in Cuxhaven - Beschuldigter auf frischer Tat festgenommen und nun in Untersuchungshaft

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In den vergangenen Tagen und Wochen kam es im Innenstadtbereich von Cuxhaven zu diversen Kellereinbrüchen und Diebstählen aus Kellerräumen (wir berichteten). In der Nacht zum heutigen Donnerstag (20.07.2023) kam es zu mehreren Einbrüchen im Matthias-Claudius-Weg. Hier konnte ein 19-jähriger Heranwachsender durch Bewohner auf frischer Tat bemerkt werden. Diese riefen umgehend die Polizei, welche den jungen Mann noch während der Tatausführung vorläufig festnehmen konnten. Gegen den Beschuldigten lag neben den Taten ein Haftbefehl in einer anderen Sache vor. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

