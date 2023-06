Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum/Heede - Täter nach mehreren Raubstraftaten festgenommen

Walchum/Heede (ots)

Am 6. Juni kam es in Walchum zu einem Raub auf einen Dorfgrill an der Hauptstraße in Walchum. Für die Tat muss sich nun ein 36-Jähriger aus Dörpen verantworten, der im Rahmen der erfolgreichen und umfassenden Ermittlungsarbeiten festgenommen werden konnte und nun in Untersuchungshaft sitzt. Zudem konnten dem Mann noch zwei weitere Raubüberfälle auf eine Tankstelle in Heede nachgewiesen werden. Was ist genau passiert? Am 6. Juni kurz vor 22.00 Uhr betrat der bis dato unbekannter männlicher Täter den Dorfgrill an der Hauptstraße in Walchum und bedrohte die 40-jährige Angestellte mit einer augenscheinlich echten Pistole. Er forderte die Herausgabe von Bargeld und flüchtete anschließend mit einem geringen vierstelligen Geldbetrag. Am 27. März 2023 sowie am 15. Dezember 2022 suchte der 36-Jährige in den späten Abendstunden eine Tankstelle an der Dersumer Straße in Heede auf. Auch hierbei bedrohte er in beiden Fällen den Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. In allen drei Fällen konnte der Täter im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Insgesamt erbeutete er mehrere tausend Euro. Im Rahmen der umfassenden Ermittlungsarbeiten ist es der Polizei Papenburg gelungen, den 36-jährigen Täter am 12. Juni festzunehmen. Der Mann wurde anschließend am Dienstag beim Amtsgericht in Papenburg vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Ob der 36-Jährige auch für weitere Straftaten verantwortlich ist, wird derzeit noch ermittelt.

