POL-EL: Lingen - Briefkasten beschädigt

Itterbeck (ots) - Am Mittwochmorgen geriet aus bisher ungeklärter Ursache gegen 5.44 Uhr der Hydraulik-Bereich eines Müllentsorgungsfahrzeuges an der Hauptstraße in Itterbeck in Brand. Der Lkw geriet daraufhin in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Rückfragen bitte an: ...

