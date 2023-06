Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Schwerer Unfall am Mittwochabend

Haren (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Nord-Süd-Straße in Haren zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 41-Jähriger war gegen 18.20 Uhr in seinem Fiat Ducato in Richtung Niederlangen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer nach einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Transporter kollidierte frontal mit einem Baum. Der 41-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Trotzt sofortiger Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Neben einem Notarzt - und Rettungswagen waren auch die Freiwillige Feuerwehren aus Haren und Rütenbrock mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell