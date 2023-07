Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Deichbrand2023 - Bislang ein ausgesprochen friedlicher Verlauf

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Wanhöden. Am heutigen Freitag kamen nur noch vereinzelt Besuchende auf dem Gelände an, da bereits gestern fast alle angereist waren. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht mehr.

Das Infield war bereits bei dem ersten Act "Ski Aggu" gut besucht, sodass sich zehntausende Besucher vor der Waterstage einfanden.

Aus polizeilicher Sicht ist das Festival bisher durchgehend friedlich. Bis auf kleinere Straftaten wie das Erschleichen von Leistungen sowie kleinere Verkehrsunfälle kam es kaum zu polizeilichen Einsätzen.

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einer Sachbeschädigung beim Aldimarkt. Der Verursacher wurde daraufhin des Geländes verwiesen und erhielt einen Platzverweis. Kurze Zeit später fiel die Person erneut auf, sodass die Person, ein 28-jähriger Geestländer, die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste. In der Nacht zum heutigen Freitag erschien die Person erneut am Festivalgelände, sodass der ausgesprochene Platzverweis wieder mit einem Aufenthalt im Polizeigewahrsam durchgesetzt wurde.

Wir sind weiter durchgehend für euch vor Ort.

