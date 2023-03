Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall geflüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Raesfelder Straße;

Unfallzeit: zwischen 24.03.2023, 18.00 Uhr, und 25.03.2023, 08.55 Uhr;

Ein unbekannter Autofahrer hat in Borken einen geparkten Wagen angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der Unfall ereignete sich an der Raesfelder Straße. Zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Samstag, 08.55 Uhr, hatte der angefahrene rot lackierte Mazda dort in einer Parkbox gestanden. Der Wagen wies an der linken Fahrzeugseite mehrere Schäden auf. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

