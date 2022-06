LPI-GTH: Gegen Mauer gefahren

Treffurt (Wartburgkreis) (ots) - Gestern, gegen 14.45 Uhr kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Straße "Klingrain". Ein unter einem Carport geparkter BMW geriet in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer rechtszeitig löschen, sodass ein Übergriff auf den Carport sowie das angrenzende Wohnhaus verhindert werden konnte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 3.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: ...

mehr