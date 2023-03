Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Vandalismus an Messwagen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Lowicker Straße;

Tatzeit: 26.03.2023, 04.00 Uhr;

Mutwillig beschädigt hat ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag in Bocholt ein mobiles Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung. Der Messwagen hatte an der Lowicker Straße gestanden, wo der Täter an zwei Seiten das Objektivglas einschlug. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

