Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung zum Diebstahl des Ford Edge - Fahrzeug wurde wieder aufgefunden

Stavenhagen (ots)

Am 27.10.2022 gegen 15:50 Uhr meldete ein Hinweisgeber der Polizei, dass er ein auffälliges Fahrzeug auf einem Parkplatz in der August-Seidel-Straße in Stavenhagen gesehen hat. Der Hinweisgeber äußerte die Vermutung, dass es sich dabei um den als gestohlen gemeldeten Ford Edge handeln könnte. Als die Beamten des Polizeirevier Malchins vor Ort eintrafen bestätigte die Vermutung.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte das Fahrzeug durch unbekannte Täter am Morgen des 27.10.2022 gegen 05:00 Uhr dort abgestellt worden sein. Wir bitten um Zeugenhinweise. Wer den schwarzen Ford Edge in der Nacht vom 26.10.22 bis 27.10.22 im Altentreptow und Stavenhagen gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Erstmeldung:

In der Zeit vom 26.10.2022 18:30 Uhr bis zum 27.10.2022 05:00 Uhr wurde ein Fahrzeug des Herstellers Ford in 17087 Altentreptow entwendet. Das entwendete Fahrzeug stand geparkt auf dem nicht umfriedeten Parkplatz eines Hotel&Gasthofes in der Rudolf-Breitscheid-Straße 14. Der Parkplatz ist mit mehreren Flutlichtlaternen ausgestattet. Der besagte PKW stand direkt unter der ersten Flutlichtlaterne auf der linken Seite. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen fünf Jahre alten Ford Edge mit den amtlichen Kennzeichen OS-E7400. Der Wert wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Das entwendete Fahrzeug ist ein Firmenwagen und wird als Baustellenfahrzeug genutzt. Als Besonderheiten ist zu nennen, dass sich auf der Motorhaube die Aufschrift "Baustellenfahrzeug" mit einem darunter befindlichen Firmenlogo befindet, welches jedoch magnetisch befestigt und jederzeit abnehmbar ist. Zudem befindet sich auf der Heckstoßstange ebenfalls das Firmenlogo in klein und Kfz-Warnmarkierungen links und rechts, welche ebenfalls magnetisch befestigt sind. Das Fahrzeug hat eine Signalleuchte auf dem Dach. Zudem befanden sich im Kofferraum diverse hochwertige Geräte wie ein Akkubohrhammer, eine Bohrmaschine, eine Akkuflex, ein Stemmhammer und Ladegeräte sowie die gesamte, vom Arbeitgeber gestellte Arbeitskleidung.

Auch die private Brieftasche des Mitarbeiters lag im Fahrzeug. In dieser befanden sich die persönlichen Dokumente sowie 150 Euro Bargeld.

Die Malchiner Polizeibeamten haben die Strafanzeige und Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer den beschriebenen schwarzen Ford Edge gesehen hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei dem Polizeirevier Malchin unter 03994-231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell