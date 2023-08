Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Mit Tretroller gestürzt - zwei Verletzte (05.08.2023)

Engen (ots)

Zwei Personen sind beim Sturz mit einem Tretroller am Samstagmittag auf der Straße "Am Zellerweg" verletzt worden. Eine 61-Jährige fuhr zusammen mit ihrer 5-jährigen Enkelin von der Bergstraße kommend auf einem Tretroller in die Straße "Am Zellerweg". Dabei geriet die Frau mit dem Roller auf den Grünstreifen und stürzte. Sowohl die 61-Jährige als auch ihre Enkelin erlitten Verletzungen und mussten zur weiteren Versorgung in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell