Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, L221, Lkr. Konstanz) Auto kollidiert mit Radfahrer (05.08.2023)

Reichenau, L221 (ots)

Am Samstagnachmittag ist es auf der Landesstraße 221 zwischen der Reichenau und Wollmatingen zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer gekommen. Eine 58-jährige Ford-Fahrerin war auf der L221 in Richtung der Reichenau unterwegs. An der Auffahrt zur B33 bog die Frau nach rechts ab und stieß dabei mit einem auf dem Radschutzstreifen in Richtung Wollmatingen fahrenden 40-Jährigen mit einem Rennrad zusammen. Glücklicherweise blieb der Radler unverletzt. Am Rennrad entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. Den Schaden am Auto schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro.

