POL-KN: (Konstanz) Fußgängerin bei Unfall auf der Riedstraße verletzt (05.08.2023)

Radolfzell, B33 (ots) - Am Samstagmorgen ist ein Autofahrer an der Anschlussstelle Allensbach-Mitte in die falsche Richtung auf die Bundesstraße 33neu aufgefahren. Gegen 10.10 Uhr war ein 70-jähriger Smart-Fahrer von Konstanz in Richtung Radolfzell unterwegs. An der Anschlussstelle Allensbach-Mitte auf die B33neu ...

