POL-WHV: Mehrere Gartenhütten in Kleingartenkolonie aufgebrochen

Wilhelmshaven (ots) - Sachbeschädigung an Pkw Bockhorn - In der Zeit von Donnerstagabend, 18:30 Uhr bis Freitagnachmittag, 15:30 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter beide Außenspiegel eines in der Reiherstraße parkenden Pkw Suzuki aus dem Zulassungsbezirk Suhl abgebrochen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen der Polizei in Bockhorn unter der Telefonnummer 04453-978620 mitzuteilen. ...

