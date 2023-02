Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Motorroller im Visier Krimineller

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei bekannt wurde, sind in den zurückliegenden Tagen wiederholt mehrere Roller ins Visier von Kriminellen geraten. Zwischen Samstag (11.2.) und Dienstag (14.2.) entwendeten die Täter einen Motorroller aus dem Garten eines Grundstücks in der Parkstraße im Stadtteil Kranichstein und in der Nacht zum Mittwoch (14.-15.2.) ließen die Unbekannten eine blaue Vespa in der Lichtenbergstraße mitgehen. Doch dem nicht genug. Am frühen Mittwochmorgen (15.2.) machten sich zwei Kriminelle auch an einem schwarzen Peugeot Roller in der Straße "Hammelstrift" zu schaffen. Dabei konnten sie von Zeugen gegen 1.45 Uhr beobachtet werden, die die Flüchtenden auf ein Alter zwischen 14 und 20 Jahren schätzten. Einer der Täter trug ein schwarzes Oberteil, sein Begleiter ein weißes. Detaillierte Hinweise liegen den Ermittlerinnen und Ermittlern derzeit noch nicht vor. Mögliche Tatzusammenhänge werden nicht ausgeschlossen und sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Informationen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Kripobeamten zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell