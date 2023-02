Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

Egelsbach: 18-jähriger Tatverdächtiger nach Raub und Bedrohung festgenommen /Untersuchungshaft angeordnet

Ermittlungen dauern an

Darmstadt (ots)

Am Dienstag (14.2.) haben Zivilbeamte des Polizeipräsidiums Südhessen einen 18 Jahre jungen Mann in Weiterstadt festgenommen. Gegen den Tatverdächtigen lag zu diesem Zeitpunkt ein Haftbefehl des Amtsgerichts Darmstadt vor. Noch im Anschluss erfolgte seine Vorführung vor einer Haftrichterin, die den Festgenommenen als Tatverdächtigen einer Raubstraftat und einer Bedrohung, begangen im August 2022 in Egelsbach, in Untersuchungshaft schickte. Hier soll der 18-Jährige, zusammen mit einem Begleiter, zwei Passanten unter Vorhalt eines Messers bedroht, geschlagen und einer Tasche beraubt haben. Weil der junge Mann zudem mit weiteren zahlreichen Delikten, darunter unter anderem Diebstahlsdelikten, im Raum Darmstadt sowie dem Landkreis Darmstadt-Dieburg in Verbindung stehen könnte, dauern die Ermittlungen des Kommissariats 35 zu den Hintergründen und möglichen weiteren Mittätern an.

