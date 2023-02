Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei Pedelecs aus Kellerraum gestohlen

Wer kann Hinweise zum Verbleib der Beute geben?

Darmstadt (ots)

Auf zwei Pedelecs, abgestellt in dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Heinestraße, hatten es Kriminelle zwischen Montagabend (13.2.) und Dienstag (14.2.) abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu dem Raum und traten danach die Flucht mit den Rädern an. Das Kommissariat 43 ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt alle sachdienlichen Hinweise unter Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell