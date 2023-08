Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter zerkratzt schwarzen Hyundai (05./06.08.2023)

Konstanz (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein Unbekannter im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen an einem auf der Sierenmoosstraße geparkten Auto verursacht. Der Unbekannte zerkratzte die Beifahrerseite des am Fahrbahnrand stehenden schwarzen Hyundai mit einem spitzen Gegenstand über die komplette Länge. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

