POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem Ziegelhofweg - VW Touran kommt von Fahrbahn ab (05.08.2023)

Am Samstagabend ist es auf dem Ziegelhofweg zu einer Unfallflucht gekommen, bei der ein Auto von der Fahrbahn abgekommen ist. Eine 55-jährige VW-Fahrerin war gegen 19 Uhr auf dem Ziegelhofweg in Richtung Ziegelhofstüble unterwegs. Im Bereich einer Kurve kam ihr ein unbekannter Autofahrer mit einem schwarzen Wagen entgegen. Um eine Kollision zu verhindern wich sie in die Wiese aus, wobei der VW in den Graben rutschte und beschädigt steckenblieb. Der Unbekannte beschleunigte daraufhin und setzte seine Fahrt anschließend unvermittelt fort. Um den VW, der nicht mehr selbstständig weiterfahren konnte, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Unfallzeugen, oder Personen, die sonst Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

